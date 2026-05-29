Momenti di apprensione questa mattina a Napoli, dove un violento incendio si è sviluppato nella zona di Gianturco, a pochi passi dal Centro Direzionale e dalla stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo, risultando ben visibile anche a grande distanza.

Napoli, vasto incendio nell’area orientale: nube di fumo visibile in tutta la città

L’episodio ha provocato preoccupazione tra i residenti, anche perché in diverse aree del capoluogo partenopeo si è diffuso un intenso odore di bruciato, favorito dalle condizioni meteorologiche della giornata. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo, situata alle spalle degli edifici del Tribunale e della Procura di Napoli. Sul posto sono immediatamente intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Napoli, coordinate dal comandante Giuseppe Paduano.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di controllo e nella messa in sicurezza della zona. L’area interessata dall’incendio è stata temporaneamente interdetta per consentire l’intervento dei soccorritori e garantire la sicurezza dei cittadini. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il rogo.