Castel Volturno, vasto incendio in un capannone vicino al Giolì: in fiamme barche e gommoni

Un violento incendio è divampato nella notte a Castel Volturno, in provincia di Caserta, all’interno di un capannone situato in via Siracusa, nei pressi del centro commerciale Giolì. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, allertate dai cittadini.

Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati i vigili provenienti dai distaccamenti di Mondragone, Teano e Aversa. Al loro arrivo, il rogo aveva già interessato l’intera struttura, un deposito di circa 7mila metri quadrati, al cui interno erano custodite barche e gommoni di varie dimensioni. Le fiamme avevano già coinvolto una decina di imbarcazioni. Grazie al rapido intervento e al lavoro incessante dei Vigili del Fuoco, è stato possibile evitare che l’incendio si propagasse all’intero deposito e, soprattutto, alle abitazioni circostanti. La maggior parte delle barche presenti è stata infatti messa in salvo.

A supporto delle squadre operative sono intervenuti anche un carro autoprotettori e quattro autobotti: due provenienti dalla sede centrale del Comando di Caserta, una dal distaccamento di Aversa e un’altra dal Comando di Napoli. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area risultano ancora in corso. Restano da accertare le cause che hanno originato il rogo. Non si esclude la pista dolosa.