Varcaturo, violenza nel giorno della festa della donna: picchia e trascina la fidanzata per i capelli

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali al termine di un’aggressione ai danni della compagna avvenuta nella notte tra sabato e domenica, nei pressi di una discoteca di via Ripuaria.

Giugliano, picchia e trascina la fidanzata per i capelli in strada: arrestato 42enne

L’episodio è avvenuto intorno alle 3.30, a poche ore dall’inizio della Festa della Donna. La vittima, una 35enne, sarebbe stata aggredita dal compagno, in stato di ebbrezza, all’interno e poi all’esterno del locale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo l’avrebbe morsa alle labbra, per poi afferrarla per i capelli e trascinarla fuori, continuando a colpirla con calci, pugni e schiaffi. La donna è riuscita a fuggire attraversando la strada e a chiedere aiuto ai carabinieri che si trovavano poco distante con una pattuglia in servizio. I militari, dopo averla trovata seduta sul ciglio della strada e ferita al volto, hanno immediatamente bloccato l’aggressore e lo hanno condotto in caserma.

Cure mediche all’Ospedale Cardarelli

Per la 35enne è stato necessario l’intervento dei sanitari: è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova in osservazione. Ai carabinieri la vittima ha raccontato che i maltrattamenti andavano avanti da circa due anni, soprattutto nei fine settimana, senza però aver mai sporto denuncia prima. La donna avrebbe inoltre espresso timore per la propria vita e per quella del figlio. Il 42enne è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.