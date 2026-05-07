Ricerca, prevenzione e lotta alla violenza sulle donne: nasce la Fondazione ANLU

Nasce la Fondazione ANLU: l’iniziativa, che promuove le attività di prevenzione, ricerca oncologica e genetica, inclusione sociale e lotta alla violenza sulle donne, sarà presentata sabato 9 maggio alle ore 18 presso il Museo Campano di Capua nel corso di un evento di beneficenza con raccolta fondi a favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

La Fondazione ANLU è stata istituita da Mariateresa Lanza, che ne è anche presidente, ed è dedicata alla memoria di sua madre Annalisa, che per quasi trent’anni ha affiancato con dedizione l’AIRC nella raccolta fondi per la ricerca; nasce con l’obiettivo di sostenere le persone che si trovano in condizioni di bisogno e opererà a supporto di enti, associazioni e individui che si dedicano alla cura e all’assistenza dei più fragili. La serata inaugurale del 9 maggio – una data non casuale perché precede la Festa della mamma in calendario domenica 10 – rappresenta anche il primo appuntamento di una raccolta fondi annuale a favore di AIRC che diventerà un appuntamento fisso della Fondazione. Una serata in cui cultura e solidarietà si incontrano e che è articolata in diversi momenti, tutti dedicati alla divulgazione della prevenzione oncologica e alla promozione della dieta mediterranea come strada concreta per volersi bene, prendersi cura di sé e vivere in salute. Si parte alle ore 18 con un dibattito con medici e ricercatori in campo oncologico e genetico e con Vito Amendolara, estensore della Legge Regionale sulla Dieta Mediterranea, per sottolineare l’importanza della prevenzione, di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sano. A seguire, nella suggestiva Sala delle Madri del Museo Campano di Capua, interviste e testimonianze per evidenziare l’importanza della prevenzione. “Sono convinta – spiega Mariateresa Lanza – che l’unione delle nostre voci possa dare vita a un messaggio forte, autentico e capace di arrivare lontano”. Previsti infine, nei cortili del museo, vari momenti conviviali con food & wine e musica, pensati per trasformare la condivisione e la solidarietà in un messaggio di vita, speranza e comunità. “Brinderemo insieme – conclude la presidente Lanza – all’umanità che c’è dentro ognuno di noi, perché nonostante tutto la vita merita sempre di essere celebrata!”.

L’evento è aperto: per partecipare iscriversi online al sito www.fondazioneanlu.it

IL PROGRAMMA COMPLETO

Ore 17-18: visita guidata del Museo Provinciale Campano

Ore 18-20: Sala Liani, Talk con interventi di:

• Giovanni Solino, Direttore Museo Provinciale Campano

• Margherita Di Rauso, attrice regalerà un momento di condivisione e riflessione sulla fondazione.

• Mariateresa Lanza, Presidente Fondazione ANLU

• Angela Del Vecchio, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere

• Mariamichela Formisano coordinerà il Panel: il focus sarà sulla prevenzione e dieta mediterranea, un giusto stile di vita che aiuta a prevenire le malattie.

• Carmine Antropoli, direttore UOC di chirurgia generale ad alta specializzazione gastroenterologica e del Dipartimento di chirurgia generale e della salute della donna A.O.R.N. Cardarelli di Napoli.

• Marina Tarsitano, specializzata in genetica medica, responsabile dirigenza sanitaria Campania, dirigente biologo presso l’U.O.C. di genetica medica e responsabile supervisore del laboratorio COVID 19 presso SIMT dell’A.O.R.N. Cardarelli di Napoli.

• Vito Amendolara, Presidente Osservatorio Dieta Mediterranea, accademico dei georgofili e ufficiale al merito della Repubblica insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

• Adolfo Scuotto, consulente Marketing e Imprenditore

• Roberta Buccino Grimaldi, Presidente Comitato Campania AIRC

• Presentazione delle realtà con cui la Fondazione ANLU realizzerà progetti tra il 2026 e il 2027: Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, Villa le Ginestre: Annamaria Schena, Kilesa: Bianca Imbembo – Cecilia Cipriani

Ore 20 – 21.30: Sala delle Madri

• Interviste a cura del giornalista Enzo Agliardi con testimonianze sul valore della prevenzione.

Ore 20 – 23.00: Cortili del Museo Campano

• Banchi di assaggio con degustazione de prodotti campani

• Musica a cura di Lunare Project.