Ha dato fuoco a un’auto della Polizia Locale parcheggiata nei pressi del comune a Saviano: per questo un 42enne è stato raggiunto da una misura cautelare del divieto di dimora nel proprio comune di residenza. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata odierna dai Carabinieri della Stazione di Saviano, su ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Nola. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato del reato di danneggiamento seguito da incendio, commesso nella notte del 10 gennaio 2026.

Saviano, incendia auto della Polizia Locale: 42enne colpito da divieto di dimora

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il responsabile avrebbe raggiunto a piedi il veicolo di servizio della Polizia Locale, riconoscibile dai colori d’istituto e parcheggiato in strada. Dopo aver versato un liquido infiammabile sulla carrozzeria, avrebbe appiccato il fuoco con un’azione rapida, allontanandosi subito dopo lungo un percorso poi ricostruito grazie alle telecamere di videosorveglianza. Le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo, distruggendolo.

Le indagini

Determinante per l’identificazione è stata proprio l’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma, supportata dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e nel territorio comunale. Nel corso di una successiva perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato alcuni capi di abbigliamento – un giubbotto e un paio di scarpe – ritenuti compatibili, per caratteristiche morfologiche e visive, con quelli indossati dall’autore dell’incendio. Il 42enne è stato rintracciato nella propria abitazione e, dopo le formalità di rito, informato della misura cautelare a suo carico.