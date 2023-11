Un incidente da cavallo che è risultato fatale per Paolo Tonziello, 47enne originario di Parete ma residente a Frignano che si trovava in un centro di equitazione a Varcaturo. L’uomo è deceduto questa mattina all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo alcuni giorni di ricovero.

Varcaturo, incidente a cavallo: muore 47enne di Frignano

Sabato pomeriggio Paolo era in compagnia di suo figlio di 13 anni. Al momento di salire in sella su un puledro di sua proprietà, il piede dell’uomo sarebbe rimasto impigliato nella staffa; l’animale, ancora sdomo, sarebbe scattato da solo e avrebbe fatto una piroetta su se stesso trascinando Paolo per diversi metri e scaraventandolo a terra. Nella corsa, la vittima ha battuto la testa diverse volte contro la pavimentazione in cemento fino a perdere i sensi.

In quel momento sono intervenuti i presenti, che hanno bloccato l’equino e hanno immediatamente soccorso il 47enne per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli. L’uomo è finito in coma. Questa mattina, dopo 4 giorni in cui ha lottato tra la vita e la morte, è morto. Fatale sarebbe stato il trauma cranico riportato nell’incidente. Lutto nella comunità dell’agro aversano, dove Tonziello viveva con la sua famiglia. Sulla tragedia le indagini sono affidate alla Polizia di Stato del locale commissariato. Disposto il sequestro della salma.