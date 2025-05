Aveva appena subito il furto della sua auto, ma sapeva bene che presto sarebbe arrivata una telefonata. Una di quelle che, purtroppo, chiude spesso il cerchio di un copione criminale noto: il “cavallo di ritorno”. Così, quando il telefono ha squillato, l’uomo – un residente di Qualiano – ha fatto la scelta giusta. Non ha ceduto all’estorsione e si è rivolto ai Carabinieri.

Giugliano, tenta il “cavallo di ritorno”: arrestato 40enne in flagrante

Allertati dalla vittima, i militari della stazione di Qualiano hanno subito organizzato un’operazione per incastrare il malvivente. Uno di loro, in abiti civili, si è finto il proprietario dell’auto e si è presentato all’incontro fissato per la riconsegna del veicolo. Il prezzo pattuito era di 600 euro, da consegnare in una busta chiusa.

Il criminale, identificato come Felice Amatore, 40 anni, ha ritirato il plico senza sapere di essere sotto osservazione. Pochi secondi dopo, il blitz: circondato da gazzelle e carabinieri in uniforme, per lui sono scattate le manette con l’accusa di tentata estorsione. Amatore è ora detenuto in attesa di giudizio. Ma l’arresto non è stato l’unico risultato della serata. I controlli straordinari messi in campo dai Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, nell’ambito di un servizio coordinato nell’area a nord di Napoli, hanno portato a numerose verifiche: 76 persone identificate e 32 veicoli ispezionati.

Tra i fermati, un 22enne trovato con un tirapugni nascosto in tasca: per lui è scattata la denuncia. Denunciati anche due soggetti per violazione delle norme sulle “zone rosse”. Numerose infrazioni al codice della strada sono state contestate, in particolare per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa. I controlli proseguiranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità in un territorio spesso ostaggio della criminalità e dell’illegalità diffusa.