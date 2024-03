“C’era una Volta…”, il format di Tele Club Italia dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile con le scuole medie, offre una nuova opportunità agli studenti campani.

È stato messo in palio, con la collaborazione del Club Lions Partenope Palazzo Reale, il premio “Una Fiaba per C’era una Volta” a cui gli studenti delle scuole medie della Campania possono partecipare in forma individuale.

I ragazzi e le ragazze che intendono prendere parte all’iniziativa e provare a vincere il premio finale di 500 euro dovranno redigere una fiaba, completamente originale nella sua forma e contenuto, in lingua italiana.

Ogni alunno potrà inviare entro il 15 aprile il proprio elaborato, individualmente, per mezzo mail a [email protected] allegando un file contenente l’elaborato con un massimo di 4.500 caratteri (spazi inclusi), testo giustificato con carattere “Times New Roman” dimensione carattere 14. Il file deve essere convertito in pdf per la consegna finale.

Il primo classificato, determinato dalla giuria scelta e composta dalla redazione di Teleclubitalia, vincerà un assegno di 500 euro che sarà consegnato il giorno della finale di “C’era una Volta” che si terrà presso il parco commerciale Grande Sud, main sponsor dell’iniziativa.