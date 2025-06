Madonna della Pace: contest fotografico “Istantanee della festa”, in palio 500 euro

E’ su questa matrice che nasce e si sviluppa il contest fotografico “Istantanee della Festa” realizzato dall’associazione Identità Scipia, Comitato festeggiamenti e Ambress am Press. In palio 500 euro da assegnare all’autore dello scatto più bello realizzato nel corso dei festeggiamenti. Per partecipare è possibile inviare fino a tre foto al numero whatsapp 347 966 4178 indicando nome e cognome.