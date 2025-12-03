Ultimo saluto a Christian: il Royal Circus apre le porte per l’addio allo stuntman

L’Imperial Royal Circus di Sant’Anastasia ha annunciato sui propri canali social che domani alle ore 11:00 si terrà la cerimonia di commiato in memoria di Christian Quezada Vasquez, il giovane stuntman cileno morto lo scorso 21 novembre durante l’esibizione del “globo della morte”. Le porte del circo saranno aperte a tutti coloro che vorranno rendere omaggio al 26enne prima del suo trasferimento nel Paese d’origine.

La tragedia durante il “globo della morte”

Erano quasi le 20 di un venerdì piovoso quando i presenti hanno assistito alla tragedia. Durante la spettacolare e pericolosa attrazione, che vede motociclisti correre all’interno di una sfera d’acciaio, Christian è caduto rovinosamente al suolo, perdendo la vita pochi istanti dopo. Un collega 43enne, messicano, è rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare: non è più in pericolo di vita.

L’emozione del web e l’ultimo saluto

La vicenda ha subito generato una forte ondata emotiva, con video e testimonianze diffusi online in tempo reale. Domani amici, colleghi e cittadini potranno recarsi al circo di Sant’Anastasia, lo stesso luogo della tragedia, per l’ultimo saluto a Christian, ricordato da tutti per il talento e la passione con cui affrontava ogni spettacolo.