Tragedia al Circo Imperial Royal di Sant’Anastasia: un morto e due feriti gravi durante numero acrobatico

Un grave incidente ha sconvolto lo spettacolo serale dell’Imperial Royal Circus a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove un’esibizione acrobatica si è trasformata in tragedia. Durante il numero delle moto nella celebre “palla della morte”, tre stuntman sono rimasti coinvolti in un violento impatto che è costato la vita a uno di loro e ha lasciato gli altri due feriti, uno in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di verifica, i tre centauri stavano eseguendo un numero ad alto rischio all’interno della sfera d’acciaio, completamente al buio, con la sola illuminazione dei led applicati alle loro tute. Durante l’incrocio delle traiettorie — punto più spettacolare e delicato dell’esibizione — il giovane stuntman cileno di 26 anni sarebbe caduto improvvisamente al centro della struttura. Gli altri due motociclisti hanno tentato di evitarlo rallentando, ma la manovra non è stata sufficiente: i tre si sarebbero urtati violentemente, causando un impatto devastante.

Un morto e due feriti: uno è in pericolo di vita

Il 26enne cileno è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Un altro stuntman, un messicano di 43 anni, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli, dove si trova in pericolo di vita. Il terzo, un colombiano anch’egli di 26 anni, è rimasto ferito ma è cosciente e non sarebbe in condizioni critiche.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia e i militari della sezione rilievi del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, incaricati di eseguire i rilievi tecnici e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Fondamentali per chiarire l’accaduto potrebbero essere le testimonianze del pubblico e le registrazioni video realizzate dagli spettatori presenti.

Spettatori sotto shock

La tragedia si è consumata davanti a decine di spettatori, tra cui molti bambini, che assistevano al numero acrobatico. L’atmosfera di festa si è trasformata in pochi istanti in un dramma sotto gli occhi increduli del pubblico, rimasto profondamente scosso dall’accaduto.