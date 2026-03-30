Giugliano in lutto per il Prof. Antonio Chiariello: addio al magistrato onorario del Tribunale dei minori di Napoli

Profondo cordoglio in città per la scomparsa del Prof. Antonio Chiariello, Magistrato Onorario del Tribunale per i Minorenni di Napoli, figura stimata per il suo impegno nel campo della giustizia minorile.

L’ultimo saluto nella Chiesa di Sant’Anna

I funerali si sono svolti ieri, domenica 29 marzo, alle ore 16:30 presso la Chiesa di Sant’Anna a Giugliano, dove familiari, amici, colleghi e cittadini si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a un professionista che ha dedicato la sua vita alla tutela dei più giovani.