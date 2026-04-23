Hair style, “Trofeo Trinacria”: successo per lo staff di Vincenzo Romano

Giugliano-Catania. Il talento giuglianese brilla a Catania in occasione del “9° Trofeo Trinacria, prestigioso evento organizzato da Nunzio Scammacca, presidente della federazione UAAMI. Lo staff di Vincenzo Romano Barber (con sede in Via Fratelli Maristi, 42) ha dominato la scena, confermandosi un’eccellenza nel settore del grooming maschile.

Vincenzo Romano, già pluricampione italiano e nazionale, ha coronato anni di successi ottenendo un prestigioso posto nella giuria nazionale. Un riconoscimento di altissimo profilo, che lo ha visto operare fianco a fianco con esperti reduci dai campionati mondiali di Parigi.

La vera sorpresa della competizione è stata il giovanissimo Christian Annunziata. A soli 15 anni, Christian ha sbaragliato la concorrenza di ben 55 partecipanti, conquistando la medaglia d’oro nella categoria “Commerciale Graffiato”. Un risultato straordinario frutto di talento e dedizione, supportato dai preziosi consigli del trainer Giovanni Morra, fondamentale nel percorso di preparazione.

Questi traguardi rendono orgogliosa la comunità di Giugliano, celebrando l’ascesa di Vincenzo Romano e delle nuove promesse del territorio nel panorama competitivo internazionale.

COMUNICATO STAMPA