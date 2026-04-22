Giugliano in lutto: addio a Bianca Granata, fondatrice del Premio Minerva e protagonista della cultura cittadina

La città piange la scomparsa di Bianca Granata, storica figura del panorama culturale giuglianese, venuta a mancare all’età di 85 anni. Punto di riferimento per la promozione della lettura e della narrativa, è stata tra le fondatrici dell’Associazione Minerva e dell’omonimo premio letterario.

Il ricordo di Bianca Granata

Grazie alla sua instancabile passione per la cultura e la letteratura, Bianca Granata ha contribuito a portare a Giugliano numerosi scrittori di rilievo nazionale, creando occasioni di incontro e confronto con il pubblico e, soprattutto, con i più giovani. Il suo impegno ha permesso a migliaia di studenti degli istituti scolastici locali di avvicinarsi al mondo dei libri, entrando in contatto diretto con autori di ogni calibro e sviluppando un interesse duraturo per la lettura.

Il Premio Minerva e l’impegno culturale

Il Premio Minerva, da lei co-fondato, è diventato negli anni un appuntamento importante per la promozione culturale sul territorio, contribuendo a valorizzare talenti e a diffondere la passione per la scrittura.

I funerali a Giugliano

I funerali di Bianca Granata saranno celebrati oggi pomeriggio, alle ore 17, presso la parrocchia San Pio X a Giugliano, dove familiari, amici e cittadini potranno darle l’ultimo saluto. La redazione di Teleclubitalia esprime profonda vicinanza alla famiglia per la perdita, ricordando Bianca Granata come una donna che ha lasciato un segno indelebile nella vita culturale della città.