Tufino, Alessandra si sveglia di notte e precipita da scala a chiocciola: aveva 4 anni

Si chiamava Alessandra la piccola di 4 anni morta a Tufino dopo essere caduta dalle scale a chiocciola di un appartamento di via Roma. L’incidente è avvenuto intorno all’1.30, anche se la notizia è stata diffusa la mattina seguente.

Tufino, Alessandra si sveglia di notte e precipita dalle scale: aveva 4 anni

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la piccola si sarebbe svegliata improvvisamente nel cuore della notte e, forse disorientata, avrebbe tentato di scendere al piano inferiore. Durante la discesa, però, è caduta rovinosamente battendo ripetutamente la testa contro i gradini e la ringhiera in ferro.

I familiari, svegliati dal rumore, hanno subito tentato di soccorrerla e hanno allertato il 118, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La bambina è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. La Procura ha disposto il sequestro dell’appartamento per escludere eventuali responsabilità o cause diverse dall’incidente, mentre la salma è stata lasciata ai familiari per permettere lo svolgimento dei funerali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Nola, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica esatta della tragedia.

Alessandra viveva nell’appartamento insieme ai due cuginetti e agli zii, a cui era stata affidata dai servizi sociali. Tuttavia, la situazione familiare non era semplice e, secondo gli inquirenti, era già stato deciso il trasferimento della bambina presso la nonna, previsto per la prossima settimana.

“Ancora dolore per la nostra comunità, scossa dalla perdita della piccola Alessandra avvenuta tragicamente nella notte”, ha scritto sui social il sindaco di Tufino, Michele Arvonio. “Confidiamo nell’operato delle autorità competenti per fare luce sull’accaduto, rendendoci disponibili a ogni eventuale azione da intraprendere”. Una vicenda dolorosa che ha lasciato sgomenta un’intera comunità.