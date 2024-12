Una tragedia ha scosso la comunità di Tufino questa notte. I carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti presso un’abitazione situata in via Roma per un drammatico incidente domestico.

Tragedia a Tufino: bambina di 4 anni cade da una scala e muore sul colpo

Secondo le prime ricostruzioni, una bambina di soli quattro anni sarebbe caduta da una scala interna all’abitazione, riportando ferite letali. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi del 118, la piccola è morta sul colpo.

Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’intera comunità locale è sotto shock per l’accaduto. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.