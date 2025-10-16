Trentola Ducenta, sorpreso con quasi 10 grammi di droga: arrestato pusher di Lusciano

Arrestato per droga 37enne di Lusciano. Nel corso della notte, i carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto l’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto 9,65 grammi di cocaina – crack, suddivisa in dosi pronte per la cessione. Il pusher, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.