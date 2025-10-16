Logoteleclubitalia

Trentola Ducenta, sorpreso con quasi 10 grammi di droga: arrestato pusher di Lusciano

Arrestato per droga 37enne di Lusciano. Nel corso della notte, i carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto l’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Banner Union2 Sito

Durante una perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto 9,65 grammi di cocaina – crack, suddivisa in dosi pronte per la cessione. Il pusher, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto