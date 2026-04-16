Pozzuoli, nascondeva droga e armi nell’ascensore e 7mila euro in casa: arrestato 38enne

Blitz antidroga dei Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli che hanno arrestato Angelo Capasso, 38enne già sottoposto a libertà vigilata, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

I militari, impegnati in un servizio di controllo in via Saba, hanno notato l’uomo mentre cedeva una bustina in cambio di denaro. Immediato l’intervento: si trattava di una dose di cocaina. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura, mentre il pusher è stato bloccato.

Le dosi e il denaro addosso al pusher

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina e 65 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Le indagini sono poi proseguite nell’abitazione del 38enne. All’interno, inizialmente, nulla lasciava presagire ulteriori sviluppi, fino al ritrovamento di una chiave particolare nel comodino, utilizzata per accedere ai vani ascensore.

I militari hanno quindi ispezionato la cabina dell’ascensore dello stabile, dove è stato scoperto un nascondiglio: all’interno, 2 involucri in cellophane contenenti circa 53 grammi tra crack e cocaina, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Armi clandestine e munizioni: il sequestro

Sempre nello stesso vano, i Carabinieri hanno rinvenuto un borsello con all’interno una pistola Beretta con matricola abrasa e caricatore con 14 proiettili, oltre a una pistola Bruni anch’essa con matricola abrasa e carica con 4 colpi. Sequestrate anche ulteriori 26 munizioni.

Trovati 7mila euro in casa dei genitori

Un’ulteriore perquisizione è stata effettuata nell’abitazione dei genitori dell’uomo, situata sullo stesso pianerottolo. Qui i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 7mila euro in contanti, la cui provenienza è attualmente al vaglio degli inquirenti. Angelo Capasso è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria