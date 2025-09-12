Pomeriggio movimentato quello di ieri a Trentola Ducenta, nel casertano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 32enne di origini egiziane, residente a San Marcellino e già noto alle forze dell’ordine.

Trentola Ducenta, inseguimento da film: 32enne arrestato dai Carabinieri

Durante un controllo del territorio, l’uomo non si è fermato all’alt imposto dai militari, dandosi a una spericolata fuga a bordo di un’autovettura. Ne è scaturito un inseguimento tra le strade cittadine, conclusosi in via Alberobello, a San Marcellino, dove il fuggitivo ha abbandonato il veicolo tentando di dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti.

Bloccato dai Carabinieri, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. Le verifiche successive hanno rivelato che era privo di patente e che la vettura utilizzata non solo era sprovvista di copertura assicurativa, ma risultava anche radiata dai pubblici registri.

Il mezzo è stato sequestrato e affidato a una ditta autorizzata. Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, mancata copertura assicurativa e intestazione fittizia di veicolo.