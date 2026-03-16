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Non si ferma all’alt e scappa: 21enne di Casaluce arrestato dopo lungo inseguimento

Notte movimentata nell’agro aversano, dove i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno tratto in arresto un 21enne di Casaluce con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in piena notte durante un servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma avevano intimato l’alt al conducente di una Daewoo Matiz, che però non si è fermato, dando inizio a una fuga ad alta velocità.

Non si ferma all’alt e scappa: 21enne di Casaluce arrestato dopo lungo inseguimento

 

Ne è scaturito un inseguimento lungo diverse strade dei comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro, Teverola e infine Casaluce, dove la corsa del giovane si è interrotta grazie all’intervento di un secondo equipaggio della Sezione Radiomobile che, in sicurezza, gli ha sbarrato la strada. A quel punto il conducente ha abbandonato l’auto e tentato la fuga a piedi per le vie del centro abitato. Dopo un breve inseguimento e una colluttazione, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico e materiale in cellophane utilizzato per il confezionamento di sostanze stupefacenti, presumibilmente hashish, che sono stati sottoposti a sequestro penale. L’autovettura è stata invece sequestrata amministrativamente, poiché risultata già destinataria di un precedente provvedimento di sequestro e priva di copertura assicurativa.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati all’uso di atto falso e alla detenzione di sostanze stupefacenti, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il materiale sequestrato sarà depositato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Napoli Nord. L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto per il giovane il rito direttissimo.

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