Qualiano, folle inseguimento in centro con i carabinieri: già liberi i due 20enni

Sono già tornati in libertà Biagio Biondi, 20 anni, e Pirozzi Ciro, 22 anni, entrambi di Qualiano, arrestati nei giorni scorsi dopo un inseguimento con i carabinieri nel centro cittadino. All’esito del processo per direttissima, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Luigi Poziello ed Elisa Annunziata, ha disposto la remissione in libertà senza alcuna misura cautelare per Pirozzi Ciro, mentre per Biondi Biagio è stato applicato l’obbligo di firma tre volte a settimana.

L’inseguimento nel centro di Qualiano

L’episodio risale al pomeriggio di venerdì 13 marzo, quando i carabinieri della stazione di Qualiano hanno intercettato i due giovani mentre viaggiavano a bordo di una Toyota Aygo lungo via Di Vittorio. I militari dell’Arma hanno intimato l’alt per un controllo, ma il conducente ha deciso di non fermarsi, dando il via a una fuga tra le strade del centro abitato. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, durante il quale l’auto ha effettuato manovre pericolose nel traffico, attraversando diverse vie cittadine e mettendo a rischio automobilisti e pedoni.

Bloccati dai carabinieri dopo la fuga

Per fermare la corsa dei due giovani è stato necessario l’intervento di un’altra “gazzella” dei carabinieri, che è riuscita a sbarrare la strada alla Toyota Aygo. Braccati dai militari, i due sono stati costretti a fermarsi e immediatamente bloccati. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato alcune dosi di hashish nelle tasche dei due ragazzi. È inoltre emerso che il conducente, ventenne, non aveva mai conseguito la patente di guida.

Non nuovi alle forze dell’ordine

Secondo quanto emerso, i due giovani non sarebbero nuovi alle forze dell’ordine. Nel marzo 2025 erano già stati denunciati. Nei prossimi giorni dovranno infatti affrontare un processo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, in relazione a un episodio avvenuto in piazza a Qualiano.