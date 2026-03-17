Proseguono le indagini sulla morte di Abdellah Rahali, 38 anni, il lavoratore straniero caduto nel vuoto lo scorso 12 marzo a San Marcellino, nel Casertano, mentre era impegnato nello svuotamento di un appartamento. La Procura di Napoli Nord ha iscritto due persone nel registro degli indagati: si tratta del titolare dell’impresa di sgomberi e del proprietario dell’immobile. Contestate violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

San Marcellino, operaio precipita durante uno sgombero: indagate due persone

I reati ipotizzati sono omicidio colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dagli accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di Aversa è emerso che la vittima lavorava senza contratto, in nero. Inoltre, il proprietario dello stabile non avrebbe formalizzato alcun incarico alla ditta per effettuare l’intervento.

Il 38enne era senza documenti. Non essendo presente in alcuna banca dati, non è stato possibile procedere a un riconoscimento ufficiale. La Procura infatti ha deciso di non convalidare il riconoscimento effettuato dai familiari. Per fare piena luce sull’identità sarà necessario attendere le verifiche del Consolato algerino. Intanto, per mercoledì 18 marzo è stata disposta l’autopsia sul corpo, che potrebbe fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta.