Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 agosto, a in via Michelangelo Buonarroti a Trentola Ducenta, dove un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta dei pomodori è andato completamente distrutto a causa di un incendio.

Trentola Ducenta, fiamme distruggono mezzo agricolo: paura durante il rientro dai campi

Il veicolo stava rientrando dai campi quando il conducente ha notato alcuni malfunzionamenti e ha deciso di fermarsi per controllare. Una volta sceso, l’uomo si è accorto che dal vano motore posteriore fuoriuscivano già fiamme e fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, supportati da un’autobotte. Le squadre hanno lavorato per domare l’incendio e circoscrivere il rogo, evitando che si propagasse alla vegetazione e ad altre attrezzature agricole presenti in zona. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il mezzo è andato completamente distrutto.