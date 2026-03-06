Paura nel pomeriggio a Napoli, dove un incendio è divampato nell’area del mercatino di Fuorigrotta, provocando una densa colonna di fumo visibile da diversi punti della città. Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco inizialmente sarebbero state alcune cassette di legno presenti nell’area esterna del mercato, per poi estendersi rapidamente anche alla vegetazione circostante. La presenza di materiali facilmente infiammabili avrebbe favorito la propagazione delle fiamme.

Incendio al mercatino di Fuorigrotta, paura tra residenti: colonna di fumo nero in cielo

In pochi minuti una spessa nube di fumo scuro si è sollevata sopra il quartiere, attirando l’attenzione di numerosi cittadini che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo. A supporto sono intervenute anche le forze dell’ordine e la polizia municipale, impegnate a presidiare la zona, regolare la circolazione e impedire l’accesso ai curiosi e ai residenti nelle aree più vicine all’incendio. Paura tra gli operatori del mercato e i residenti della zona, ma al momento non risultano feriti. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’origine delle fiamme.