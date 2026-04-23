Sversa rifiuti in strada a Trentola Ducenta: 24enne beccato dalla telecamere

È stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza mentre abbandonava sacchi di rifiuti lungo una strada periferica. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Marcianise, al termine di un’attività d’indagine mirata, hanno deferito in stato di libertà un 24enne della provincia di Caserta per abbandono illecito di rifiuti.

I fatti risalgono al 4 aprile scorso, quando l’uomo è stato ripreso mentre scaricava numerosi sacchi di rifiuti solidi urbani in un vialetto che si dirama dalla Strada Provinciale 33, nel territorio di Trentola Ducenta. Le immagini, acquisite attraverso un sistema di videosorveglianza installato nell’area e successivamente analizzate dai militari, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica e di risalire all’identità del presunto responsabile.

Determinante anche l’individuazione del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, un’auto risultata intestata a una giovane donna, estranea ai fatti. Al termine degli accertamenti, per il 24enne è scattata la denuncia in stato di libertà per violazione della normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dei fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti, una pratica che continua a rappresentare una delle principali criticità ambientali della provincia.