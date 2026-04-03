Un pomeriggio movimentato quello del 2 aprile 2026 a Trentola Ducenta, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno portato a termine un’operazione che ha condotto all’arresto di un 34enne di origini russe, al termine di un inseguimento e di una successiva perquisizione domiciliare.

Trentola, 34enne non si ferma all’alt: fuga fino al Jambo. A casa nascondeva targhe clonate

Tutto ha avuto inizio durante un ordinario controllo alla circolazione stradale. Alla vista dei militari dell’Arma, il conducente di un veicolo non si è fermato all’alt imposto, dando così il via a un inseguimento che si è protratto per diversi minuti lungo le strade cittadine. La fuga si è conclusa nei pressi del centro commerciale “Jambo”, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare in sicurezza il mezzo e a fermare l’uomo.

Scoperta di targhe clonate in casa

L’identificazione ha consentito di accertare che si trattava di un 34enne di origini russe, domiciliato a Trentola Ducenta e già censito nelle banche dati delle forze di polizia. A quel punto, i militari hanno esteso gli accertamenti anche al domicilio dell’uomo. La perquisizione ha portato a una scoperta significativa: all’interno dell’abitazione sono state rinvenute numerose targhe e carte di circolazione risultate clonate. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Alla luce degli elementi raccolti, il 34enne è stato tratto in arresto, al termine delle formalità di rito, accompagnato si domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria, tempestivamente informata dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, che continuano gli approfondimenti investigativi per chiarire l’eventuale rete di utilizzo o distribuzione del materiale illecito sequestrato.