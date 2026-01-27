Carta d’identità e tessera sanitaria false, complete di foto e pronte all’uso. È quanto hanno scoperto i Carabinieri a Trentola Ducenta nel corso di un controllo che ha portato all’arresto di Francesco Bamundo, 55enne già noto alle forze dell’ordine, accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Trentola Ducenta, documenti falsi pronti all’uso: arrestato 55enne

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio, in via Circumvallazione, dove i militari della Stazione di Trentola Ducenta hanno eseguito una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti una carta d’identità elettronica e una tessera sanitaria intestate a un 64enne residente ad Aosta, ma con la fotografia del soggetto sottoposto a controllo.

Un particolare che ha fatto emergere immediatamente la natura illecita dei documenti, sequestrati per i necessari accertamenti tecnici. Per Bamundo sono così scattate le manette. Al termine delle formalità di rito, il 55enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai Carabinieri. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai reati contro la fede pubblica, spesso collegati a fenomeni di truffa e ad altre attività criminali.