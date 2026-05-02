Droga nascosto nel bauletto dello scooter. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne e un 20enne per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Napoli, sorpresi con la droga nel bauletto: arrestati una 19enne e un 20enne

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in Corso Umberto I, uno scooter con a bordo due soggetti che, sin da subito, si sono mostrati insofferenti al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del bauletto dello motoveicolo, gli agenti hanno rinvenuto una bustina contenente circa 64 grammi di ketamina. Entrambi sono finiti in manette.