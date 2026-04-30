Prova ad attivare carta “Postepay” con documenti falsi. Nel corso del pomeriggio di ieri 29 aprile presso l’ufficio postale di via A. Manzoni, a Lusciano, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti arrestando un ragazzo sorpreso in flagranza di reato.

Lusciano, prova ad attivare carta Postepay con documenti falsi: arrestato 21enne

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 21enne di origine straniera, residente in zona, incensurato, si era presentato allo sportello con l’intento di attivare una carta prepagata “Postepay Evolution”. Durante le procedure di identificazione, avrebbe esibito una carta d’identità risultata però palesemente contraffatta.

L’anomalia non è sfuggita agli operatori, che hanno immediatamente allertato i militari. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno proceduto agli accertamenti del caso, sequestrando il documento falso e arrestando il giovane per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.