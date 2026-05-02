È di Acerra e ha 52 anni la vittima del drammatico incidente verificato ieri mattina sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, in provincia di Frosinone, in direzione Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima viaggiava a bordo di un’auto insieme a un’altra persona quando, intorno alle 7, il veicolo si è scontrato con un tir per cause ancora in fase di accertamento. L’urto è stato particolarmente violento, tanto da far scattare immediatamente l’allarme.

Incidente in A1 tra Ferentino e Anagni: muore 52enne di Acerra

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e il personale sanitario del 118. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il 52enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso a causa delle gravi ferite riportate. Il passeggero che si trovava con lui è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono apparse subito serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato affidato alle cure dei medici per ulteriori accertamenti. L’incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico, con disagi sia verso Roma che in direzione Napoli. Le autorità hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di questo ennesimo tragico episodio sulla rete autostradale.