Maxi operazione contro gli illeciti sul litorale giuglianese, dove nella giornata del 30 aprile 2026 circa 50 operatori delle forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati a Varcaturo. L’attività, disposta su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, è stata finalizzata a contrastare abusi sul demanio marittimo e a garantire sicurezza e legalità lungo gli arenili.

Varcaturo, lotta agli abusi: nel mirino quattro stabilimenti balneari. Scattano i sequestri

All’operazione hanno preso parte la Guardia Costiera di Pozzuoli, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale. Nel mirino degli investigatori sono finiti quattro tra i principali stabilimenti balneari della zona. I controlli hanno portato a risultati significativi.

In un primo caso è stata sequestrata un’area di oltre 37mila metri quadrati, con circa 500 metri di fronte mare, per presunta occupazione abusiva di suolo demaniale. In un secondo stabilimento è finita sotto sequestro una pedana di circa 1.600 metri quadrati, risultata priva delle necessarie autorizzazioni. In un terzo intervento è stato sequestrato un manufatto ritenuto irregolare, mentre in un quarto lido si è proceduto alla rimozione di una struttura abusiva con il contestuale ripristino dello stato dei luoghi.