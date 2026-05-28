Incendio nella galleria Casalnuovo, scatta il maxi test di emergenza sulla Napoli-Bari

Maxi esercitazione di Protezione Civile questa mattina nella galleria Casalnuovo, lungo la nuova tratta Napoli–Cancello dell’itinerario ferroviario Napoli–Bari.

L’operazione, coordinata dalla Prefettura di Napoli, ha coinvolto forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile e numerosi enti impegnati nella gestione delle emergenze.Obiettivo dell’esercitazione: testare interventi e procedure di soccorso in uno scenario di emergenza all’interno della galleria ferroviaria.

A bordo di un convoglio, simulato con un mezzo d’opera, partito dalla stazione di Napoli Afragola e diretto verso Napoli Centrale, il personale di bordo si accorge di un principio d’incendio e avvisa immediatamente il macchinista, che arresta il treno all’interno della galleria Casalnuovo, sulla variante Cancello della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari. Constatato il pericolo, il personale attiva prontamente tutte le procedure di assistenza ai passeggeri e avvisa la Sala Operativa per richiedere l’intervento dei soccorsi. Terminate le operazioni, si procede prima alla messa in sicurezza dei passeggeri e alle operazioni di soccorso, e successivamente allo spostamento del convoglio in zona protetta.

Nell’occasione sono stati verificati i flussi di comunicazione e testato il Piano di Emergenza e Soccorso della galleria nonché le procedure per incrementare gli standard di sicurezza. È stata, inoltre, verificata la capacità di risposta del sistema dei soccorsi in situazioni di emergenza, attraverso il riscontro dei tempi di intervento, delle modalità di attivazione degli Enti coinvolti e dell’idoneità dei mezzi di comunicazione. L’attività esercitativa non ha avuto alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.