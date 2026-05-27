Presunte “stese” nei pressi dei seggi elettorali. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, segue con particolare attenzione quanto segnalato da una candidata alle elezioni amministrative del Comune di Casalnuovo di Napoli (Nicoletta Romano, ndr) in un esposto presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte dell’Arma dei Carabinieri, che sta svolgendo gli accertamenti necessari per verificare i fatti rappresentati e chiarire ogni aspetto della vicenda, in raccordo con l’Autorità giudiziaria.

Elezioni a Casalnuovo, il Prefetto Michele di Bari: “Segnalati episodi anomali, indagini in corso”

Il tema è seguito con la massima attenzione anche in vista del turno di ballottaggio, che nell’area metropolitana di Napoli riguarderà 6 comuni (Casalnuovo di Napoli, Frattamaggiore, Ottaviano, Pompei, Somma Vesuviana e Sorrento) per il quale sarà disposto, in sede di riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, un ulteriore rafforzamento della vigilanza e del monitoraggio attorno ai plessi scolastici sede di seggio elettorale.

“Il voto deve sempre svolgersi in un clima libero e sereno, senza alcuna forma di pressione o condizionamento”, dichiara il Prefetto. “Per questo ogni segnalazione viene presa in considerazione con grande attenzione. Le forze di polizia stanno lavorando per verificare quanto denunciato e garantire ai cittadini di partecipare alla vita democratica in condizioni di piena sicurezza e tranquillità”.

Comunicato stampa