Prosegue l’azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale da parte della Prefettura di Napoli, guidata dal prefetto Michele di Bari, con il supporto delle Forze dell’ordine e della Direzione Investigativa Antimafia.

Stretta della Prefettura: interdittive antimafia a 4 ditte di Napoli, Volla e Casalnuovo

Nei giorni scorsi sono stati emessi quattro provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante aziende operanti nei settori delle pulizie, edilizia, commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi e portierato. Le ditte hanno sede tra Volla, Napoli e Casalnuovo e, secondo gli accertamenti, presenterebbero collegamenti con consorterie criminali radicate sul territorio.

Parallelamente, restano attivi i controlli per verificare il rispetto delle misure adottate. Le amministrazioni comunali sono chiamate a revocare eventuali licenze, autorizzazioni e concessioni già rilasciate, impedendo alle aziende interdette di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il prefetto ha inoltre disposto, per una società con sede a Somma Vesuviana operante nel settore dei rifiuti, un provvedimento di prevenzione collaborativa previsto dal codice antimafia. Si tratta di una misura alternativa alle interdittive, applicata in presenza di situazioni di infiltrazione meno gravi. L’operazione rientra in una più ampia strategia volta a tutelare l’economia legale, garantire la libera concorrenza e prevenire il rischio di infiltrazioni camorristiche nel tessuto imprenditoriale del territorio.