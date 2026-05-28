Napoli, al Green Med Symposium dialogo sulla Terra dei Fuochi tra bonifiche e futuro dei territori

Terra dei fuochi, bonifica, legalità e futuro dei territori: questo il convengo che ieri si è tenuto al Green Med Symposium a Napoli moderato dal direttore di Teleclubitalia Giovanni Francesco Russo. Un momento di confronto tra istituzioni, comitati per fare il punto su bonifiche e le emergenze ancora presenti tra le province di Napoli e Caserta. Tema su cui la Regione intende fare la propria parte intervenendo su trasparenza e sanità.

La struttura commissariale del Generale Vadalà sta continuando nell’opera di bonifica, soprattutto di rimozione dei rifiuti nelle aree più critiche. E per questo ora guarda anche al futuro, per evitare che quelle zone diventino nuovamente delle discariche a cielo aperto.