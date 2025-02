Lo sciame sismico che sta interessando l’area dei Campi Flegrei non accenna a fermarsi. Alle 00:20 di questa notte, lunedì 17 febbraio, una scossa di magnitudo 3.9 ha fatto tremare l’intera zona flegrea, Napoli e gran parte della provincia partenopea.

Tremano i Campi Flegrei nella notte, paura a Pozzuoli e Napoli

Il sisma, con epicentro localizzato nell’area della Solfatara, è stato avvertito distintamente dai residenti del Vomero, dei Quartieri Spagnoli, dell’area a nord di Napoli e persino nella zona iniziale del Casertano e sull’isola di Procida. L’evento ha provocato grande preoccupazione tra la popolazione. In molti si sono riversati in strada, soprattutto nella zona puteolana e nel quartiere napoletano di Bagnoli, dove alcuni cittadini hanno documentato la paura con video diffusi sui social.

Nonostante l’intensità del terremoto, i danni strutturali sembrano essere limitati. Al Vomero si sono registrate cadute di calcinacci in via Kerbaker, mentre a Pozzuoli alcune famiglie hanno deciso di lasciare le proprie abitazioni per precauzione. In via preventiva, il Comune di Pozzuoli ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, mentre in altri comuni dell’area flegrea, da Quarto a Bacoli, molti genitori potrebbero decidere autonomamente di non mandare i propri figli a scuola.

Sciame sismico in corso dal 15 febbraio

Secondo l’Osservatorio Vesuviano, il fenomeno sismico è iniziato già dal pomeriggio del 15 febbraio. Alle 16:53 è stato registrato il primo evento e, fino al momento dell’ultimo aggiornamento, erano stati rilevati ben 119 terremoti. Tra questi, il più forte, di magnitudo 3.9, si è verificato alle 15:30 del 15 febbraio. Nella tarda serata del 16 febbraio, altre due scosse di magnitudo 3.0 si sono verificate alle 23:45, sempre nella zona della Solfatara, a distanza di pochi secondi l’una dall’altra.