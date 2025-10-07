Tragedia questa mattina in via Capitano Rea 186 a Trecase, nel vesuviano, dove un operaio di 61 anni, Francesco De Simone, di Torre Annunziata, carpentiere impegnato in lavori di ristrutturazione esterna di una villetta, ha perso la vita in un incidente sul lavoro.

Trecase, operaio colpito alla testa da una trave in muratura: morto sul colpo

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata dal primo piano dell’immobile per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto non gli avrebbe lasciato scampo: il 61enne è deceduto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione locale e quelli del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La Procura di Torre ha disposto il sequestro della salma di De Simone e la successiva autopsia per accertare le cause esatte del decesso. Nel frattempo, proseguono gli accertamenti tecnici e i rilievi sul cantiere per ricostruire nel dettaglio l’intera vicenda.