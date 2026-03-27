Giugliano, cadde nel cantiere da un’altezza di 4 metri: tre condanne per lesioni gravissime

A distanza di tre anni dall’incidente, arrivano le condanne per il grave infortunio sul lavoro avvenuto nel 2023 in via Epitaffio, a Giugliano, dove un operaio di 69 anni precipitò da un’altezza di circa quattro metri mentre era impegnato nella costruzione di un immobile.

Cadde in cantiere nel 2023: tre condanne per lesioni gravissime a Giugliano

L’uomo, per cause allora in corso di accertamento, cadde rovinosamente all’interno del cantiere riportando fratture al cranio e al bacino. Sul posto intervennero i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118 che disposero il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, dove il 69enne fu ricoverato in prognosi riservata. L’area interessata venne sequestrata, mentre le indagini furono condotte dai carabinieri e dal personale dell’Asl.

Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, al termine di un processo celebrato con rito ordinario: la giudice Chiocca ha condannato il datore di lavoro a un anno di reclusione, mentre il committente dei lavori e il responsabile della sicurezza sono stati condannati a sei mesi ciascuno. La vittima è difesa dall’avvocato Giovanni Lo Russo.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gravissime, in relazione alle carenze nelle misure di sicurezza all’interno del cantiere. Una vicenda che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e della necessità di un rigoroso rispetto delle normative per prevenire incidenti anche gravi.