Grave incidente sul lavoro al Vulcano Buono: operaio cade mentre monta scaffale, è in pericolo di vita

Dramma nella serata ieri, lunedì 6 ottobre, all’interno del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, dove un operaio di 53 anni, originario della provincia di Foggia, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro.

Grave incidente sul lavoro al Vulcano Buono: operaio cade da due metri, è in pericolo di vita

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando all’allestimento di un nuovo punto vendita all’interno di un magazzino, quando – per cause ancora in corso di accertamento – sarebbe precipitato da un’altezza di circa due metri mentre montava una scaffalatura.

Immediato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118, che hanno soccorso il 53enne e lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale di Nola. Nelle prime ore del mattino, a causa del peggioramento delle sue condizioni, l’operaio è stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Servizio sicurezza ambienti di lavoro dell’ASL Napoli 3 Sud, che hanno avviato gli accertamenti del caso per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere. Parte dell’impalcatura utilizzata durante le operazioni è stata sequestrata per consentire ulteriori rilievi. Le indagini, coordinate dall’autorità giudiziaria, dovranno chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.