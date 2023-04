Alessio Esposito, 25 anni, giovane calciatore tesserato con la società calcistica ASD Morronese, è deceduto un incidente mentre era a bordo della sua moto.

Tragico incidente con la morto, il giovane Alessio Esposito muore sul colpo

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, mercoledì 19 aprile sulla strada provinciale di Raiano. Da una prima ricostruzione dell’incidente – gli accertamenti sono stati eseguiti da carabinieri e vigili del Fuoco di Sulmona – sembrerebbe che l’auto, una Volkswagen Golf condotta da un 82enne, stava svoltando all’incrocio, mentre sopraggiungeva la moto in sella alla quale viaggiava Esposito in direzione Pratola. L’impatto è stato violentissimo: il 25enne è stato sbalzato per una sessantina di metri ed è morto sul colpo.

I sanitari giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constare il decesso del 25enne. Il corpo resta a disposizione della Procura di Sulmona per lo svolgimento delle indagini. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini di vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. Esposito lavorava come parrucchiere a Sulmona dopo aver frequentato corsi di specializzazione all’Aquila.