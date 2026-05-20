Green Med 2026, Stati Generali dell’Ambiente dal 27 al 29 maggio a Napoli

Presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia l’edizione 2026 del Green Med Expo & Symposium – Stati Generali dell’Ambiente in Campania, in programma dal 27 al 29 maggio alla Stazione Marittima di Napoli. La manifestazione, organizzata da Ricicla TV (Zucchetti Ambiente) ed Ecomondo – Italian Exhibition Group, si conferma come uno dei principali appuntamenti del Mezzogiorno dedicati alla transizione ecologica, all’economia circolare e alla sostenibilità.

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i temi centrali dell’edizione 2026, che spazieranno dalle energie rinnovabili alla gestione della risorsa idrica, passando per bonifiche, comunità energetiche, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Ampio spazio sarà dedicato anche ai giovani con il Green Med Hub, tra laboratori, startup e attività esperienziali.

Presenti, tra gli altri, l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro, Giovanni Paone, editore di Ricicla Tv, Monica D’Ambrosio, event manager della manifestazione, Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della Green & Technology Division di Italian Exhibition Group, Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano, Francesco Morra, presidente Anci Campania, e Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia Napoli.