Incidente a Eboli, pulmino finisce in un torrente: un giovane in condizioni critiche

Grave incidente stradale nella tarda giornata di oggi a Eboli, in località Coda di Volpe, dove un pulmino con tre giovani a bordo è uscito di strada, terminando la sua corsa in un torrente. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Dinamica dell’incidente a Eboli

Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe improvvisamente perso il controllo per motivi ancora da chiarire. Dopo aver sbandato, il pulmino è finito fuori carreggiata, precipitando nel corso d’acqua sottostante. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Soccorsi immediati: intervento di 118 e vigili del fuoco

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi del 118, supportati dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il mezzo e facilitare le operazioni di recupero dei feriti. Presenti anche i volontari delle associazioni locali, tra cui la Volpe Croce Bianca, che hanno collaborato nelle fasi di emergenza. I tre giovani a bordo del pulmino sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro versa in condizioni critiche: è stato ricoverato in codice rosso ed è attualmente in prognosi riservata. Gli altri due occupanti hanno riportato traumi di media gravità e sono sotto osservazione.

Indagini in corso

Le autorità stanno proseguendo con gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente, valutando eventuali fattori come le condizioni della strada, la velocità e possibili guasti tecnici.