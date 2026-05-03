Tragedia a San Felice a Cancello, schianto devastante tra moto, bici e auto: Antonio muore a 25 anni

Un tranquillo pomeriggio primaverile si è trasformato in tragedia a San Felice a Cancello, nella frazione di San Marco Trotti. Un violento incidente stradale ha causato la morte di Antonio Esposito, 25 anni. Il drammatico schianto è avvenuto intorno alle 17:45 di ieri, sabato 2 maggio, tra via Fiume e via Colle Puoti, al confine con il comune di Santa Maria a Vico.

La dinamica: moto perde il controllo e travolge un ciclista

Secondo una prima ricostruzione, Antonio viaggiava come passeggero su una motocicletta Honda guidata da un amico 24enne, in direzione della zona Grotticella. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta.

Prima dell’impatto finale, la moto ha urtato un ciclista di 53 anni, per poi schiantarsi violentemente contro un’auto in sosta nei pressi di una tabaccheria. Una sequenza drammatica che non ha lasciato scampo al giovane.

Impatto devastante: morto sul colpo il passeggero

Antonio Esposito è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, intervenuti con tre ambulanze e un’auto medica.

Gravi anche le condizioni del 24enne alla guida della moto, trasportato in codice rosso all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Il ciclista ferito è stato invece ricoverato presso l’ospedale “Moscati” di Aversa: le sue condizioni sono serie ma non critiche.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Maddaloni, supportati dalla Polizia Municipale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi. Non si esclude alcuna ipotesi: saranno fondamentali le testimonianze e le verifiche tecniche sui mezzi coinvolti, attualmente sotto sequestro.