Aversa, verde urbano trascurato: erba alta, sporcizia e aiuole nel degrado

Se il verde urbano è il biglietto da visita di una città, quello di Aversa appare oggi sempre più trascurato. Da settimane, infatti, manutenzione e diserbo sembrano essere finiti in una fase di stallo, con aiuole invase dalle erbacce e spazi pubblici lasciati all’incuria.

Segnalazioni di degrado e verde incolto arrivano ormai da diversi punti della città normanna. Da via Bachelet a viale Olimpico, passando per viale Europa, via Garofano e via Botticelli, i cittadini denunciano aiuole trascurate, erba alta e rifiuti abbandonati. L’incuria riguarda anche l’ingresso del Tribunale di Napoli Nord e i parchi cittadini, tra cui il Parco Pozzi.

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