Profondo cordoglio a Pozzuoli per la tragica scomparsa di Bruno Marotta, 36 anni, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre in via Tripergola, nel quartiere di Lucrino.

Tragico incidente a Pozzuoli: Bruno si schianta fuoristrada e muore a 36 anni

Le circostanze del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava alla guida della propria automobile quando, per cause non ancora chiarite, ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro un ostacolo. L’urto è stato devastante: il 36enne sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e il personale sanitario del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord. Nonostante i tempestivi soccorsi e i prolungati tentativi di rianimazione, per Bruno Marotta non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. La Polizia Locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, effettuando i rilievi e cercando eventuali testimonianze o filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Lutto in città

La notizia della morte di Bruno ha sconvolto l’intera comunità puteolana. Il sindaco Luigi Manzoni ha espresso pubblicamente il proprio dolore con un messaggio sui social:“A nome mio e dell’Amministrazione comunale di Pozzuoli, desidero manifestare il più sincero cordoglio per la tragica scomparsa del giovane di 36 anni deceduto a Lucrino. In questo momento di profondo dolore, mi unisco alla famiglia e agli amici, esprimendo loro la mia più sentita vicinanza e le più sincere condoglianze”.