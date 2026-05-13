Si torna s sparare nella periferia orientale di Napoli. Un uomo di 49 anni è stato raggiunto da diversi colpi di pistola a Barra, in corso Bruno Buozzi. La vittima – come anticipa Il Mattino – è Ciro Scuotti, trasportato all’Ospedale del Mare.

Napoli, si torna a sparare: ferito 49enne in corso Bruno Buozzi a Barra

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Restano ancora poco chiari i contorni dell’episodio e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato di Ponticelli insieme alla Squadra Mobile di Napoli, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’agguato e individuare eventuali responsabili.

Il precedente

Soltanto due giorni fa è stato ucciso, nel lotto 6 di Ponticelli, a pochi chilometri di distanza, il fruttivendolo Antonio Musella, 51 anni, legato al clan De Luca-Bossa Minichini ma probabilmente vittima di un agguato legato a motivi economici o a un giro di usura.