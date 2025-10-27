Un drammatico episodio si è verificato questa mattina, lunedì 27 ottobre, attorno alle 7:45, sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, tra le uscite di Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno.

Tragedia sull’A3 Salerno-Reggio Calabria: camionista muore dopo malore alla guida

Un camionista alla guida di un autoarticolato è stato colto da un grave malore mentre percorreva il tratto in direzione nord verso Salerno. Nonostante il malore, l’uomo ha dimostrato grande prontezza e lucidità, riuscendo a rallentare e accostare il mezzo nella corsia d’emergenza, evitando così possibili incidenti e garantendo la sicurezza di altri automobilisti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Stradale, gli ausiliari del traffico Anas e i volontari del 118 Vopi dell’Asl di Salerno, che hanno tentato ogni manovra possibile per salvargli la vita. Purtroppo, però, il camionista è deceduto poco dopo.