Raffaele Cantone è il nuovo procuratore di Salerno

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Raffaele Cantone nuovo procuratore della Repubblica di Salerno. La decisione è arrivata ad amplissima maggioranza, con quattro astensioni: il togato Andrea Mirenda e i laici Daniela Bianchini, Isabella Bertolini e Claudia Eccher. Cantone succede a Giuseppe Borrelli, recentemente nominato procuratore a Reggio Calabria.

Chi è Raffaele Cantone

Magistrato dal 1991, Cantone è stato pubblico ministero anticamorra a Napoli, distinguendosi nelle indagini contro il clan dei Casalesi. Proprio per le minacce ricevute durante quelle attività, è stato anche posto sotto scorta. Nel 2014 è stato nominato presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), incarico mantenuto fino al 2019.

Le inchieste a Perugia

Dal giugno 2020 Cantone è stato procuratore della Repubblica di Perugia, dove ha seguito importanti procedimenti. Tra questi il caso Palamara, l’inchiesta sui verbali dell’avvocato Piero Amara sulla presunta Loggia Ungheria, e il caso del presunto dossieraggio che coinvolge Pasquale Striano e Antonio Laudati. Tra le vicende seguite anche quella legata all’esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis Suarez.

Le altre nomine del Csm

Nella stessa seduta, il Csm ha nominato all’unanimità Luigi Alberto Cannavale nuovo procuratore a Nocera Inferiore. Con una sola astensione è stato invece scelto Giancarlo Novelli come nuovo procuratore aggiunto a Napoli.