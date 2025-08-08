Un grave incidente mortale si è verificato questa mattina, venerdì 8 agosto, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al chilometro 78, nel territorio di Mirabella Eclano, poco prima dell’uscita di Benevento in direzione Napoli. A perdere la vita un uomo di 44 anni, originario di San Giorgio del Sannio.

Tragedia sulla A16: moto contro guardrail: muore 44enne

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Grottaminarda, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, impattando violentemente contro il guard rail. L’impatto, avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli, è stato fatale.

I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per consentire soccorsi e rilievi.

La salma, su disposizione della magistratura, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “San Pio” di Benevento per gli accertamenti medico-legali.