Pitbull aggredisce una donna a Ischia: amputata una gamba, è in gravi condizioni. Cane ucciso dalla Polizia

Una donna è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita dal proprio pitbull nella serata di ieri, domenica 26 aprile a Ischia. A causa delle profonde ferite riportate, i medici sono stati costretti ad amputarle una gamba.

Aggressione pitbull a Ischia: cosa è successo

L’incidente è avvenuto nel comune di Barano d’Ischia, nella zona dello Schiappone. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava da sola in casa al momento dell’aggressione: il compagno, co-proprietario del cane, era assente perché ricoverato in ospedale.

L’attacco sarebbe avvenuto mentre la vittima si avvicinava all’animale per dargli da mangiare. Il pitbull l’avrebbe aggredita improvvisamente, colpendola con estrema violenza e provocandole ferite gravissime.

I soccorsi: cane abbattuto dalla Polizia

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti: i Vigili del Fuoco, che hanno forzato il cancello con una tronchese, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato. Nonostante i tentativi, inizialmente non è stato possibile separare la donna dal cane. Gli agenti sono stati quindi costretti ad abbattere l’animale a colpi di pistola per permettere i soccorsi.

Condizioni della donna: amputazione e prognosi riservata

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le lesioni provocate dai morsi del pitbull erano troppo gravi: i medici hanno dovuto procedere con l’amputazione di una gamba. Attualmente la donna è ricoverata in prognosi riservata.

Indagini in corso: da chiarire le cause dell’attacco

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e capire se vi fossero segnali di pericolosità precedenti.